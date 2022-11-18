Військові розповіли про ознаки підготовки Росією масованого ракетного удару

Якщо РФ виводить в акваторію Чорного моря носії «Калібрів» із великою кількістю ракет, це може означати підготовку до масованого удару по Україні. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



За її словами, зараз в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають сім кораблів супротивника. Зокрема носій крилатих ракет «Калібр» підводного базування із чотирма ракетами. І надводні ракетоносії, які несуть по вісім ракет. Перед масованими ракетними ударами по Україні на позиціях було по 20 «Калібрів».



«Ворог використовує різну практику. Іноді збільшує так звані "зусилля та зосередженість" під виглядом психологічного впливу. Тобто, вони відстежують наші повідомлення про те, що ми бачимо ці нарощування, знаходження в Чорному морі "Калібрів", або зменшення цього рівня. Все це вони відстежують, але, як правило, якщо на обліку найбільша кількість "Калібрів", то це означає, що за добу буде масований обстріл», — пояснила Гуменюк.



Дивіться також:



