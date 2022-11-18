Киев и область возвращаются к графикам аварийных отключений

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Киев и область в пятницу, 18 ноября, возвращаются графики аварийных отключений. Об этом сообщили сетевые операторы ДТЭК «Киевские электросети» и «ДТЭК Киевские региональные электросети».



Подчеркивается, что почасовые графики не действуют.



Также гендиректор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook анонсировал «большие аварийные отключения» в Киеве с 16.00.



Ранее сообщалось, что на пятницу «Укрэнерго» анонсировало только плановые отключения по Украине, но допускало возможность аварийных.