Київ та область повертаються до графіків аварійних відключень

За розпорядженням НЕК «Укренерго», до Києва та області у п'ятницю, 18 листопада, повертаються графіки аварійних відключень. Про це повідомили мережеві оператори ДТЕК «Київські електромережі» та «ДТЕК Київські регіональні електромережі».



Наголошується, що погодинні графіки не діють.



Також гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook анонсував "великі аварійні відключення" у Києві з 16.00.



Раніше повідомлялося, що на п'ятницю «Укренерго» анонсувало лише планові відключення щодо України, але допускало можливість аварійних.