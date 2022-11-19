В РФ заявили об обстреле города в Белгородской области

Шебекино. Фото: Вячеслава Гладкова

Шебекино в Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Также зафиксированы "прилеты" на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — написал Гладков.

Накануне он сообщил об обстреле Устинки Белгородского района: там, по информации властей, погиб 80-летний мужчина, повреждены четыре частных домовладения.

Читайте также: В Белгородской области РФ заявили про обстрел

Смотрите также:



