У РФ заявили про обстріл міста у Білгородській області

Шебекіне. Фото: В'ячеслава Гладкова

Шебекіне у Білгородській області потрапило під обстріл. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.



«Йде обстріл міста Шебекіна. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Також зафіксовано "прильоти" на територію багатоквартирного житлового будинку та промислових підприємств. Є ушкодження лінії електропередачі. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце», — написав Гладков.

Напередодні він повідомив про обстріл Устинки Білгородського району: там, за інформацією влади, загинув 80-річний чоловік, пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

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