Зеленский и Сунак встретились в Киеве: Какую помощь обещает Великобритания

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились в Киеве.





В Офисе президента по результатам встречи сообщили, что первый визит Сунака в Украину в статусе главы британского правительства стал «чрезвычайно содержательным и полезным для обоих государств».



На совместном брифинге Зеленский рассказал, что на встрече обсуждались возможности по защите украинской и европейской энергетической безопасности.



По его словам, глава британского правительства предоставил содержательные предложения по этому вопросу. Президент также подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Великобритании.



В свою очередь, премьер сообщил, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных пушек и спецсредства для борьбы с БПЛА, организует обучение для военных медиков и продолжит предоставлять иную помощь.

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