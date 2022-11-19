Зеленський та Сунак зустрілися у Києві: Яку допомогу обіцяє Великобританія

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зустрілися у Києві.





В Офісі президента за результатами зустрічі повідомили, що перший візит Сунака до України у статусі очільника британського уряду став «надзвичайно змістовним та корисним для обох держав».



На спільному брифінгу Зеленський розповів, що на зустрічі обговорювалися можливості щодо захисту української та європейської енергетичної безпеки.



За його словами, очільник британського уряду надав змістовні пропозиції щодо цього питання. Президент також наголосив, що Україна розраховує на підтримку Великобританії.



Своєю чергою прем'єр повідомив, що Великобританія передасть Україні 125 зенітних гармат та спецзасоби для боротьби з БПЛА, організує навчання для військових медиків і продовжить надавати іншу допомогу.

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