Охранника экс-главы «ЛНР» Плотницкого отправили в тюрьму

Украинский суд приговорил охранника бывшего главы группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого к 6,5 годам тюрьмы. Боевик попал в плен к украинским военным под Славянском. Об этом сообщает Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.



«По полученным данным, в июле 2015 года 29-летний бывший учитель физкультуры из Воронежской области прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области в поисках высоких заработков. Он поступил на службу в так называемую "службу правительственной безопасности МВД ЛНР". Эта незаконная военизированная структура была создана для обеспечения личной охраны предводителей группировки "ЛНР" и членов их семей», — говорится в сообщении.



В СБУ рассказали, что в Луганске мужчина «нес службу» по охране главы «ЛНР» Плотницкого. Вскоре, поняв, что его обманули с заработной платой, он решил искать другую высокооплачиваемую работу в российских частных военных компаниях.



Сначала он служил по контракту в разведывательной роте ЧВК «Вагнер». Затем сменил три частных военных компании, которые после вторжения РФ в Украину воевали в Луганской и Донецкой областях. ЧВК «Север» стала для него последней. В августе этого года в Славянском районе боевик получил ранения и попал в плен к украинским военным.



Отмечается, что он предоставил следователям СБУ подробные сведения о своем «боевом пути», «коллегах», командировах, дислокации и составе подразделений и т.д.



Жовтневый районный суд Днепропетровской области признал его виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях).



Боевик приговорен к 6,5 годам лишения свободы.