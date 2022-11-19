Охоронця екс-глави «ЛНР» Плотницького відправили до в'язниці

19 листопада 2022, 18:22

Охоронця екс-глави «ЛНР» Плотницького відправили до в'язниці

Український суд виніс вирок охоронцю колишнього голови угрупування «ЛНР» Ігоря Плотницького на 6,5 років ув'язнення. Бойовик потрапив у полон до українських військових під Слов'янськом. Про це повідомляє Головне управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

«За отриманими даними, у липні 2015 року 29-річний колишній учитель фізкультури з Воронезької області прибув на тимчасово окуповану територію Луганської області у пошуках високих заробітків. Він вступив на службу до так званої "служби урядової безпеки МВС ЛНР". Цю незаконну воєнізовану структуру було створено для забезпечення особистої охорони ватажків угруповання "ЛНР" та членів їхніх сімей», — йдеться у повідомленні.

У СБУ розповіли, що у Луганську чоловік «ніс службу» з охорони голови «ЛНР» Плотницького. Невдовзі, зрозумівши, що його обдурили із заробітною платою, він вирішив шукати іншу високооплачувану роботу у російських приватних військових компаніях.

Спочатку він служив за контрактом у розвідувальній роті ПВК «Вагнер». Потім змінив три приватні військові компанії, які після вторгнення РФ в Україну воювали в Луганській та Донецькій областях. ПВК «Північ» стала для нього останньою. У серпні цього року у Слов'янському районі бойовик отримав поранення та потрапив у полон до українських військових.

Зазначається, що він надав слідчим СБУ докладні відомості про свій «бойовий шлях», «колег», відрядників, дислокацію та склад підрозділів тощо.

Жовтневий районний суд Дніпропетровської області визнав його винним у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях).

Бойовика засуджено до 6,5 років позбавлення волі.

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