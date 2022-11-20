Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отразили атаки российских войск на Донбассе

20 ноября 2022, 08:37

ВСУ отразили атаки российских войск на Донбассе

ВСУ отразили атаки оккупантов на Донбассе в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищеевка в Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Противник нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Роздоловка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Времовка Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются на захваченных рубежах. Российские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Берестовое в Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты также обороняются на захваченных рубежах. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Новополь, Новое, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Вышетарасовка Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Для уточнения позиций наших войск и корректировки огня артиллерии, ведет воздушную разведку БпЛА.

Противник вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и города Херсон.

В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для выявления и задержания дезертиров.

Подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника 18 ноября в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Васильевского района) и Камыш-Заря на временно занятой территории Запорожской области. Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

За минувшие сутки ВСУ сбили БпЛА типа «Орлан-10» и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.

Еще по теме

Места
Донбасс
Организации
Генштаб ВСУ
События
Война
Прочее
Сводка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:05
«ЛНР» заявила о жертвах среди мирных жителей в результате обстрела Лисичанска
14:47
В Донецке открыли памятник командиру боевиков «Корсе»
08:58
«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах, есть раненые
23:32
Пушилин заявил, что мобилизация «ДНР» теперь будет проходить в рамках указов Путина
22:59
Главные события в оккупации 18 ноября
20:48
Главы «ДНР» и «ЛНР» выдали «указы» о демобилизации студентов
18:55
«ЛНР» заявила о задержании агента СБУ. Якобы собирался убить «чиновников»
17:14
В Попасной нет воды, тепла, электричества и связи, но там все еще остаются около 400 человек – глава ВГА
16:26
В Мариуполе оккупанты планируют установить памятники Ленину
16:26
В Донецке под обстрел попал дом в районе «Донбасс Арены», ранены шесть человек
15:09
Старт программы восстановления Мариуполя: Бойченко подписал меморандум с ЕБРР
14:32
В захваченном армией РФ посёлке Запорожской области оккупантами убита семья с двумя детьми — СМИ
11:46
В Донецке под обстрел попали больница и школа, которые расположены рядом с «МГБ ДНР»
09:43
«ДНР» и «ЛНР» заявили о жертвах обстрелов и раненых гражданских
09:30
Замглавы оккупационной администрации Херсонщины Губареву отпустили после задержания
все новости
10:28
Российские войска намерены захватить Донбасс и Запорожскую область — ВСУ
10:03
Мобилизованные россияне возмущены переброской их в Луганскую область, — ОВА
09:15
Жители Донецкой области пострадали от российских обстрелов
08:37
ВСУ отразили атаки российских войск на Донбассе
23:47
В Николаевской и Херсонской областях начата добровольная эвакуация — Верещук
22:58
90% гражданских лиц: На деоккупированных территориях обнаружили более 700 убитых украинцев
22:05
«ЛНР» заявила о жертвах среди мирных жителей в результате обстрела Лисичанска
21:39
Оккупанты перебрасывают в Луганск дополнительные силы — Генштаб ВСУ
21:16
Основные вопросы — фронт: Зеленский рассказал о Ставке Верховного Главнокомандующего
20:55
ВСУ постоянно продвигаются вперед на Луганщине — Гайдай
20:26
В ДТЭК опровергли призыв к украинцам выезжать за границу
18:57
Оккупанты нанесли ракетный удар по Святогорску: Ситуация на фронте
18:22
Охранника экс-главы «ЛНР» Плотницкого отправили в тюрьму
17:55
Оккупанты обстреляли точку раздачи хлеба на Херсонщине, есть раненые
17:29
Одни руины: В Луганской ОВА показали деоккупированные Макеевку и Невское
все новости
ВИДЕО
В Херсон прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд из Киева
19 ноября, 11:30
В Донецке под обстрел попали больница и школа, которые расположены рядом с «МГБ ДНР»
18 ноября, 11:46
Итоги саммита «Большой двадцатки»: что изменится для Украины, России и мира ►
17 ноября, 23:09

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама