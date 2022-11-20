ЗСУ відбили атаки російських військ на Донбасі

ВСУ відбиби атаки окупантів на Донбасі в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене та Клищіївка у Донецькій області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Противник завдав одного авіаційного та 4 ракетних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснює обстріли з танків і всього спектру артилерії в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спирне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Красногорівка, Времівка Донецької області.



На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються на захоплених рубежах. Російські обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, у районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Майданчик та Невське Луганської області та Берестове у Донецькій області.



На Запорізькому напрямку окупанти також бороняться на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вишетарасівка Запорізької області.



На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійського обстрілу позицій українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії веде повітряну розвідку БПЛА.



Противник вів вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та міста Херсон.



У Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.



Підтверджено результати вогневої поразки підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Васильєвського району) та Камиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів становили понад 160 людей пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.



Минулої доби ЗСУ збили БпЛА типу «Орлан-10» і вразили пункт управління та склад боєприпасів противника.