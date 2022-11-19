Оккупанты перебрасывают в Луганск дополнительные силы — Генштаб ВСУ

В оккупированный Луганск россияне перебрасывают дополнительные силы. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
«В Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск», — говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что в населенных пунктах Красное и Семейкино, на временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты размещают личный состав в оставленных домах. При этом местных жителей принудительно выселяют из домов в другие населенные пункты.
Читайте также:ВСУ постоянно продвигаются вперед на Луганщине — Гайдай