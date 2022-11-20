Мобилизованные россияне возмущены переброской их в Луганскую область, — ОВА

Мобилизированные россияне возмущены перемещением из-под Херсона в Луганскую область. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



Он рассказал, что оккупанты постоянно пополняют свой личный состав на Донбассе.



«Увеличение количества оккупационных подразделений наблюдают в Луганске», — сказано в сообщении.



В частности, в населенных пунктах Красное, что вблизи Сорокино, и Семейкино в Молодогвардейской общине россияне размещают личный состав в покинутых помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты.



«Мобилизированные лица, которых оккупанты перебрасывают из Херсона на Луганщину, очень возмущены перспективами реализации указанных планов своего командования. Для усиления контроля над ситуацией на территории Луганщины россияне устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы выявить и задержать дезертиров», — отметил глава администрации.