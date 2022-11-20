Мобілізовані росіяни обурені перекиданням їх до Луганської області, — ОВА

Мобілізовані росіяни обурені переміщенням із-під Херсона до Луганської області. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



Він розповів, що окупанти постійно поповнюють свій особовий склад на Донбасі.



«Збільшення окупаційних підрозділів спостерігають у Луганську», — сказано в повідомленні.



Зокрема, у населених пунктах Красне, що поблизу Сорокіно, та Семейкіно у Молодогвардійській громаді росіяни розміщують особовий склад у покинутих приміщеннях та примусово виселяють цивільне населення з будинків до інших населених пунктів.



«Мобілізовані особи, яких окупанти перекидають із Херсона на Луганщину, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів свого командування. Для посилення контролю за ситуацією на території Луганщини росіяни встановлюють додаткові блокпости, щоб виявити та затримати дезертирів», — зазначив глава адміністрації.