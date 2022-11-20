Масштабное наступление РФ пока не происходит — Воздушные силы

Новое масштабное наступление российских войск пока не происходит несмотря на тяжелые бои на Донбассе. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



Он отметил, что оккупанты наносят массированные ракетные атаки, чтобы склонить Украину к переговорам на своих условиях.



«Понятно, что хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам», — заявил Игнат.



Он подчеркнул, что противник сейчас ведет наступательные действия только на Бахмутском и Авдеевском направлениях.



«О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Несколько линия стабилизировалась. Сейчас линия боевых столкновений — все-таки река Днепр. О том, что наступательные действия ведутся противником и на Бахмутском и на Авдеевском направлении — это понятно. Может ли быть более широкое наступление — покажет время. Понятно, что пригнаны резервы, которые у них были на южном фронте. Их противник очевидно перекидывает на восточное направление. Так же как и некоторое вооружение с территории Беларуси», — рассказал Игнат.