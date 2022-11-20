Российские войска намерены захватить Донбасс и Запорожскую область — ВСУ

Российская армия планирует в первую очередь захватить Луганскую и Донецкую области, а затем попытаться оккупировать всю Запорожскую область. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.



Он отметил, что после ряда поражений оккупантам остается только на тактическом уровне одерживать какие-то «победы».



«Поскольку в течение всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды было так называемое "освобождение Донбасса", то понятно, они хотят выйти на границы Луганской и Донецкой области. И, выйдя на эти границы, в их планах возможно, дальше они бы хотели полностью захватить Запорожскую область. По их законам это же якобы "территория РФ"», — предположил Череватый.



По его мнению, главным оппонентом в этом споре являются ВСУ, которые ранее срывали все планы захватчиков и приложат усилия для того, чтобы у противника больше не возникало таких намерений.



Представитель Восточной группировки войск подчеркнул, что сейчас в Луганской области оккупационные войска терпят поражения и больше обороняются, чем атакуют.