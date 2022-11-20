Масштабний наступ РФ поки не відбувається — Повітряні сили

Новий масштабний наступ російських військ поки не відбувається незважаючи на важкі бої на Донбасі. Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.



Він зазначив, що про купанти завдають масованих ракетних атак, щоб схилити Україну до переговорів на своїх умовах.



«Зрозуміло, що хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів», — заявив Ігнат.



Він наголосив, що противник зараз веде наступальні дії лише на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



«Про настання таке відчутне говорити зараз, мабуть, рано. Але ми бачимо, що на Донеччині відбуваються серйозні бойові дії. Декілька лінія стабілізувалася. Нині лінія бойових зіткнень — таки річка Дніпро. Про те, що наступальні дії ведуться супротивником і на Бахмутському та на Авдіївському напрямі, — це зрозуміло. Чи може бути більш широке настання — покаже час. Зрозуміло, що пригнано резерви, які в них були на південному фронті. Їх противник вочевидь перекидає на східний напрямок. Так само як і деяке озброєння з території Білорусі», — розповів Ігнат.