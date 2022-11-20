Сложность операции по освобождению Луганской области объяснили в ВСУ

Операция по освобождению Луганской области не будет быстрой, поскольку оккупанты укрепились за счет группировки «ЛНР» и подразделений, ранее находившихся в Харьковской области. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.



«Там было образование, так называемое «ЛНР», которое использовали в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там корпус «народной милиции ЛНР». Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была Операция объединенных сил», — рассказал спикер.



Он отметил, что оккупанты в Луганской области успели подготовиться в инженерном плане. К тому же часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана была переброшена в Луганскую область.



Подразделения ВСУ на этом направлении не используют лобовых атак. Они поражают противника высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам.



«Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождаем достаточно быстро. Просто для этого нужно время», — подчеркнул Череватый.