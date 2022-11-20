Складність операції зі звільнення Луганської області пояснили у ЗСУ

Операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою, оскільки купанти зміцнилися за рахунок угруповання «ЛНР» та підрозділів, які раніше перебували в Харківській області. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.



«Там було так зване «ЛНР», яке використовували як плацдарм для підготовки нападу на нас, у тому числі створивши там корпус «народної міліції ЛНР». Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, тренувався коли була Операція об'єднаних сил», — розповів спікер.



Він зазначив, що окупанти в Луганській області встигли підготуватися в інженерному плані. До того ж частину російських військ після відступу з Харківської області та Лимана було перекинуто до Луганської області.



Підрозділи ЗСУ на цьому напрямі не використовують лобових атак. Вони вражають супротивника високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак.



«Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, у тому числі високоточними боєприпасами, і тільки з'являється можливість, як це було востаннє у Макіївці, ми звільняємо досить швидко. Просто для цього потрібен час», — наголосив Череватий.