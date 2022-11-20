Российские военные обстрелами вывели из строя инфраструктуру ЗАЭС — «Энергоатом»

Российские военные обстрелами Запорожской АЭС вывели из строя ее инфраструктуру, необходимую для возобновления производства электроэнергии для нужд Украины. Об этом сообщает Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"».



«Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 "прилетов" на площадку Запорожской АЭС», — сказано в сообщении.



В результате обстрелов повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции «Радуга». Сведения о повреждениях и разрушениях выясняются.



Отмечается, что характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствует о том, что оккупанты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.



Недавно «Энергоатом» принял решение, а в Госатомрегулировании предоставлено разрешение о выводе энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности, чтобы получать пару, которая критически необходима в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.



В «Энергоатоме» сообщили, что россияне всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки. Так, фейковым директором станции от «Росатома» Олегом Романенко, при содействии российских военных, захвативших ЗАЭС и использующих ее в качестве собственной военной базы, была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности.



«Однако этого им оказалось недостаточно, и сегодня они обстреляли и повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС», — сказано в сообщении.



В «Энергоатоме заявили», что россияне в очередной раз устраивают ядерный шантаж и своими действиями подвергают опасности весь мир.



Компания обратилась к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодара всех российских военных. А также возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.