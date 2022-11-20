Російські військові обстрілами вивели з ладу інфраструктуру ЗАЕС — «Енергоатом»

Російські військові обстрілами Запорізької АЕС вивели з ладу її інфраструктуру, необхідну для відновлення виробництва електроенергії для потреб України. Про це повідомляє Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом».



«Сьогодні вранці, 20 листопада 2022 року, внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС», — сказано в повідомленні.



Внаслідок обстрілів пошкоджено естакади зв'язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобезсоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучення в районі підстанції «Райдуга». Відомості про пошкодження та руйнування з'ясовуються.



Зазначається, що характер і перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що окупанти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 та відновлення виробництва електроенергії Запорізької АЕС для потреб України.



Нещодавно «Енергоатом» ухвалив рішення, а в Держатомрегулюванні надано дозвіл про виведення енергоблоків 5 і 6 на мінімально контрольований рівень потужності, щоб отримувати пару, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та навколишнього середовища.



В «Енергоатомі» повідомили, що росіяни всіляко намагалися не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. Так, фейковим директором станції від «Росатома» Олегом Романенко, за сприяння російських військових, які захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, була заблокована підготовка енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності.



«Однак цього їм виявилося недостатньо, і сьогодні вони обстріляли і пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС», — сказано в повідомленні.



В «Енергоатому» заявили, що росіяни в черговий раз влаштовують ядерний шантаж і своїми діями наражають на небезпеку весь світ.



Компанія звернулася до міжнародної спільноти із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодара всіх російських військових. А також повернення Запорізької АЕС під повний контроль України задля безпеки всього світу.