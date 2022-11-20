Глава МИД Украины призвал полностью запретить российские пропагандистские телеканалы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал полностью запретить российские пропагандистские телеканалы во всех странах мира за подстрекательство к геноциду украинцев.



Так он отреагировал на опубликованные проектом Russian Media Monitor фрагменты из эфира российского телеканала.



«Подстрекательство к геноциду на российском телевидении — в полном разгаре. Они признают, что Россия бьет по украинской критической инфраструктуре для того, чтобы создать невыносимые условия для гражданского населения, и призывают к новым ударам», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.



Глава МИД подчеркнул, что российскую пропаганду нужно полностью запретить — и в ЕС, и в других странах мира.



Ранее по решению Совета ЕС в Евросоюзе запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Аналогичное решение также приняли, в частности, Канада и Черногория. В то же время RT начинает вещание в Сербии.

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