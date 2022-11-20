Глава МЗС України закликав повністю заборонити російські пропагандистські телеканали

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав повністю заборонити російські пропагандистські телеканали у всіх країнах світу за підбурювання до геноциду українців.



Так він відреагував на опубліковані проектом Russian Media Monitor фрагменти ефіру російського телеканалу.



«Підбурювання до геноциду на російському телебаченні – у повному розпалі. Вони визнають, що Росія б'є по українській критичній інфраструктурі для того, щоб створити нестерпні умови для цивільного населення, і закликають до нових ударів», — написав Дмитро Кулеба у Twitter.



Глава МЗС наголосив, що російську пропаганду треба повністю заборонити – і в ЄС, і в інших країнах світу.



Раніше за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today та Sputnik. Аналогічне рішення також ухвалили, зокрема, Канада та Чорногорія. У той же час, RT починає мовлення в Сербії.

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