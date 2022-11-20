В Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов за сутки

Российские силы продолжают нести потери в результате атак украинских военных по местам скопления личного состава и военной техники противника. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«По уточненной информации, подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов», — сообщили в Генштабе.



Также в сводке отмечается, что на Херсонщине в городскую больницу Скадовска привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.



Кроме того, уничтожена колонна российской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.

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