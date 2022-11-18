В ВСУ сообщили об уничтожении «Урагана» и «Смерча» оккупантов на Луганщине

В Луганской области уничтожена пусковая установка 9П140 БМ-27 «Ураган» и 9А52-2 РСЗО БМ-30 «Смерч». Об этом сообщили на Telegram-канале «СтратКом ВСУ».



Отмечается, что техника была разбита «точным огнем гаубицы «М777».

Также военные рассказали, что это второе подтверждение уничтожения 300-мм РСЗО «Смерч» российской армии.

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