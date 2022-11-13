ВСУ нанесли высокоточный удар по скоплению оккупантов

Украинские силы обороны уничтожили большое количество российских военных в результате мощной атаки места сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщил на Генеральный штаб ВСУ.



«В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находились до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам, в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков», — сказано в сообщении.



Отмечается, что в ближайший госпиталь были доставлены 56 тяжелораненых, из которых еще 16 человек вскоре умерли.