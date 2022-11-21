Песков заявил, что РФ путем переговоров с Украиной может достигнуть целей «спецоперации»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия путем переговоров хочет достигнуть целей своей «спецоперации» в Украине. При этом смена власти в Киеве не является целью этой «операции». Об этом пишет «Интерфакс».



«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», - так ответил Песков на просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия не стремится к миру с Украину, а добивается переговоров, чтобы получить передышку.



На вопрос журналистов, является ли смена власти на Украине одной из целей вторжения, Песков ответил: «Нет, президент (Путин) уже об этом говорил».



Ранее Песков говорил, что цели «спецоперации» остаются прежними, которые были названы президентом в феврале, а «демилитаризация и денацификация» Украины, по его словам, становятся все более актуальными.



Затем Песков заявил, что «спецоперацию» можно завершить двумя путями - после достижения целей РФ или завершить путем достижения целей мирными переговорами.