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Песков заявил, что РФ путем переговоров с Украиной может достигнуть целей «спецоперации»

21 ноября 2022, 12:35

Песков заявил, что РФ путем переговоров с Украиной может достигнуть целей «спецоперации»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия путем переговоров хочет достигнуть целей своей «спецоперации» в Украине. При этом смена власти в Киеве не является целью этой «операции». Об этом пишет «Интерфакс».

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», - так ответил Песков на просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия не стремится к миру с Украину, а добивается переговоров, чтобы получить передышку.

На вопрос журналистов, является ли смена власти на Украине одной из целей вторжения, Песков ответил: «Нет, президент (Путин) уже об этом говорил».

Ранее Песков говорил, что цели «спецоперации» остаются прежними, которые были названы президентом в феврале, а «демилитаризация и денацификация» Украины, по его словам, становятся все более актуальными.

Затем Песков заявил, что «спецоперацию» можно завершить двумя путями -  после достижения целей РФ или завершить путем достижения целей мирными переговорами.

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