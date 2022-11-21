Пєсков заявив, що РФ шляхом переговорів з Україною може досягти цілей «спецоперації»

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія шляхом переговорів хоче досягти мети своєї «спецоперації» в Україні. При цьому зміна влади у Києві не є метою цієї «операції». Про це пише «Інтерфакс».



«Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне», - так відповів Пєсков на прохання прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що Росія не прагне миру з Україною, а домагається переговорів, щоб отримати перепочинок.



На запитання журналістів, чи зміна влади в Україні є однією з цілей вторгнення, Пєсков відповів: «Ні, президент (Путін) вже про це говорив».



Раніше Пєсков говорив, що цілі «спецоперації» залишаються тими, які були названі президентом у лютому, а «демілітаризація та денацифікація» України, за його словами, стають дедалі актуальнішими.



Потім Пєсков заявив, що «спецоперацію» можна завершити двома шляхами – після досягнення цілей РФ або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами.