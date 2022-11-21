Оккупанты начали снос Дома связи в центре Мариуполя — Андрющенко

В захваченном российской армией Мариуполе оккупанты начали снос Дома связи, который расположен в центре города. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Он рассказал, что вместе со зданием оккупационные «власти» уничтожат и уникальное произведение искусства монументализма авторства мариупольца Виктора Арнаутова «Покорители космоса».



«Это название вероятнее всего не принадлежит автору, но прижилось из-за изображенной на мозаике ракеты. На самом деле панно посвящено работникам здания связи и называлось «Связисты». Это вторая по величине мозаика Арнаутова в мире. Первая находится в Сан-Франциско», - написал Андрющенко.



Также он сообщил, что все мозаики Арнаутова, находящиеся в США, признаны историко-культурным наследием США.

17 ноября Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном войсками РФ Мариуполе оккупационные «власти» решили провести акцию «Теплая Zабота», смысл которой в том, что мариупольские дети должны шить одежду для российских военных, которые уничтожили город.