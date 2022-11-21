Окупанти розпочали знесення Будинку звʼязку в центрі Маріуполя — Андрющенко

21 листопада 2022, 15:38

Окупанти розпочали знесення Будинку звʼязку в центрі Маріуполя — Андрющенко

У захопленому російською армією Маріуполі окупанти розпочали знесення Будинку зв'язку, який розташований у центрі міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що разом із будівлею окупаційна «влада» знищить і унікальний витвір мистецтва монументалізму авторства маріупольця Віктора Арнаутова «Підкорювачі космосу».


«Ця назва найімовірніше не належить авторові, але прижилася через зображену на мозаїці ракету. Насправді панно присвячено працівникам будинку зв’язку та називалося «Зв’язківці». Це друга за величиної мозаїка Арнаутова в світі. Перша знаходиться в Сан-Францизско», - написав Андрющенко.

Також він повідомив, що всі мозаїки Арнаутова, які перебувають у США, визнані історико-культурною спадщиною США.

17 листопада Петро Андрющенко повідомив, що у захопленому військами РФ Маріуполі окупаційна «влада» вирішила провести акцію «Тепла Zабота», сенс якої в тому, що маріупольські діти мають шити одяг для російських військових, які знищили місто.

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