«Центробанки» «ДНР» и «ЛНР» указом Путина переданы российскому банку

«Центральные банки» «ДНР» и «ЛНР» будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы в управление российскому государственному «Промсвязьбанку». Об этом идет речь в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе.



«Центробанки» «ДНР» и «ЛНР» функционировали с 2014 года на базе захваченных офисов и отделений украинских банков.



«Промсвязьбанк» находится под санкциями Украины и стран Запада.

Сегодня, 21 ноября, напомним, Парламентская ассамблея НАТО признала Россию «государством-террористом», также призвала создать специальный международный трибунал.