«Центробанки» «ДНР» та «ЛНР» указом Путіна передані російському банку

«Центральні банки» «ДНР» та «ЛНР» будуть перетворені на товариства з обмеженою відповідальністю ц передані в управління російському державному «Промзв'язокбанку». Про це йдеться у підписаному президентом РФ Володимиром Путіним указі.



«Центробанки» «ДНР» та «ЛНР» функціонували з 2014 року на базі захоплених офісів та відділень українських банків.



Промзв'язокбанк знаходиться під санкціями України та країн Заходу.

Сьогодні, 21 листопада, нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО визнала Росію «державою-терористом», також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.