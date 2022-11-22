За добу загинули 4 мирних жителів у Донецькій області від російських обстрілів

Минулої доби російська армія вбила 4 цивільних у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Смерті людей зафіксовано у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці.

За інформацією Кириленка, ще 4 особи в області отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - розповіли в Донецькій ОВА.

Раніше радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що через окупований Маріуполь у супроводі літака проїхала колона російських танків, КамАЗів із боєкомплектами та живою силою, а також кілька БТР росіян вирушила у бік Запорізької області, яка теж захоплена, але частково.