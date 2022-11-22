За добу загинули 4 мирних жителів у Донецькій області від російських обстрілів

22 листопада 2022, 08:41

За добу загинули 4 мирних жителів у Донецькій області від російських обстрілів

Минулої доби російська армія вбила 4 цивільних у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Смерті людей зафіксовано у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці.

За інформацією Кириленка, ще 4 особи в області отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - розповіли в Донецькій ОВА.

Раніше радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що через окупований Маріуполь у супроводі літака проїхала колона російських танків, КамАЗів із боєкомплектами та живою силою, а також кілька БТР росіян вирушила у бік Запорізької області, яка теж захоплена, але частково.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:26
«ДНР» та «ЛНР» заявили про чотирьох загиблих від обстрілів за добу
09:54
ЗСУ відбили атаку військ РФ у районі Стельмахівки Луганської області
23:15
Головні події в окупації 21 листопада
22:20
Російські війська через Маріуполь перекидають техніку під Запоріжжя
18:10
У Донецьку із знеструмлених шахт вивели гірників
16:59
«Центробанки» «ДНР» та «ЛНР» указом Путіна передані російському банку
16:13
Окупанти відкрили у Станиці Луганської меморіал «Князь Ігор»
15:38
Окупанти розпочали знесення Будинку звʼязку в центрі Маріуполя — Андрющенко
15:18
У Макіївці під обстріл потрапила могила екс-регіонала Джарти
13:54
Заарештовано «міністра ЛНР» за підозрою в махінаціях
11:51
У Мелітопольському районі знищили базу російських окупантів
10:47
Обстріл Донецька: Частина міста без світла, загинула жінка
10:34
«ДНР»: Запасів води залишилося на 6-7 місяців
10:15
Окупанти закривають дві шахти на захопленій ними частині Луганської області
09:18
У Макіївці горіла нафтобаза внаслідок обстрілу
Всі новини
10:26
«ДНР» та «ЛНР» заявили про чотирьох загиблих від обстрілів за добу
10:13
Армія РФ у Донецькій області атакувала на трьох напрямках
09:54
ЗСУ відбили атаку військ РФ у районі Стельмахівки Луганської області
09:09
СБУ прийшла з перевіркою до Києво-Печерської Лаври
08:52
Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область 60 снарядами
08:41
За добу загинули 4 мирних жителів у Донецькій області від російських обстрілів
23:15
Головні події в окупації 21 листопада
23:02
МАГАТЕ: Загроз ядерної безпеки на Запорізькій АЕС після обстрілу немає
23:01
Удари з української енергетики: чого домагається Кремль ►
22:20
Російські війська через Маріуполь перекидають техніку під Запоріжжя
21:03
Генштаб розповів, де російські війська ведуть оборону, а де – нападають
20:10
YASNO: Україна може жити з постійними відключеннями світла до весни
18:39
СБУ: У Донецькій області затримано інформатора Гіркіна
18:10
У Донецьку із знеструмлених шахт вивели гірників
18:01
Окупанти пограбували кілька музеїв у Херсонській області
Всі новини
ВІДЕО
Удари з української енергетики: чого домагається Кремль ►
21 листопада, 23:01
До Херсона прибув перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва
19 листопада, 11:30
У Донецьку під обстріл потрапили лікарня та школа, які розташовані поруч з «МДБ ДНР»
18 листопада, 11:46

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама