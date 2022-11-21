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Российские войска через Мариуполь перебрасывают технику под Запорожье

21 ноября 2022, 22:20

Российские войска через Мариуполь перебрасывают технику под Запорожье

Через оккупированный Мариуполь в сопровождении самолета проехала колонна российских танков, КамАЗов с боекомплектами и живой силой, а также несколько БТР россиян отправилась в сторону Запорожской области, которая тоже оккупирована, но частично. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

«Движение военных колонн в сторону Розовки Запорожской области не прекращается. Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна из 25 танков, 15 КамАЗов с БК и пока живой силой и три БТР. То есть, началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление», – написал Андрющенко.

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