Российские войска через Мариуполь перебрасывают технику под Запорожье

Через оккупированный Мариуполь в сопровождении самолета проехала колонна российских танков, КамАЗов с боекомплектами и живой силой, а также несколько БТР россиян отправилась в сторону Запорожской области, которая тоже оккупирована, но частично. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.



«Движение военных колонн в сторону Розовки Запорожской области не прекращается. Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна из 25 танков, 15 КамАЗов с БК и пока живой силой и три БТР. То есть, началось перебрасывание прибывших из Херсона войск на Запорожское направление», – написал Андрющенко.