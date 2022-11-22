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Армия РФ обстреляла Донецкую область РСЗО, минометами, ракетами и артиллерией

22 ноября 2022, 11:58

Армия РФ обстреляла Донецкую область РСЗО, минометами, ракетами и артиллерией

Правоохранители задокументировали 29 военных преступлений армии РФ в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и погибшие мирные жители.

Оккупанты атаковали 17 населенных пунктов региона. Обстреляны ими за минувшие сутки Бахмут, Краматорск, Курахово, пгт Большая Новоселка, Очеретино, Северное, села Каменка, Веселое, Водяное, Северное, Ласточкино, Тоненькое, Максимилиановка, Георгиевка, Карловка, Петровка.

Российские войска атаковали регион РСЗО «Град», «Ураган», артиллерией, минометами и ракетами. Повреждены снарядами РФ 4 жилых дома, АЗС и автосалон.

«Зафиксировано четыре ракетных удара по Краматорску. Вражеские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали», - рассказали полицейские.

Также сообщается, что из РСЗО «Град» российские войска атаковали село Георгиевка Марьинской общины, убили там человека. От артиллерийских обстрелов погибли граждане в Курахово и селе Петровка Торецкой общины.

Кроме того в полиции сообщили, что обстрелы не прекращаются в Бахмуте. В результате вражеских попаданий погибли и травмировались мирные жители, повреждены два частных дома. Есть раненые в Максимильяновке и Авдеевке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 92 человека, с начала обязательной эвакуации более 30 800 человек, в том числе 4646 – дети, 1882 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что дождливая погода мешает Вооруженным силам Украины быстрее продвигаться в направлении захваченных силами РФ городов Сватово и Кременная.

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