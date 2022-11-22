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«Ждем морозов». Гайдай рассказал, что дожди мешают ВСУ продвигаться к Сватово и Кременной

22 ноября 2022, 11:27

«Ждем морозов». Гайдай рассказал, что дожди мешают ВСУ продвигаться к Сватово и Кременной

Дождливая погода мешает Вооруженным силам Украины быстрее продвигаться в направлении захваченных силами РФ городов Сватово и Кременная на Луганщине. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Эспрессо».

«Там, где Сватово-Кременная — то направление — там Вооруженные силы Украины понемногу, но двигаются вперед. Сейчас пока не позволяют погодные условия быстрее продвигаться. Потому что дожди и чернозем вязкий: там техник, даже танки, просто вязнут. Поэтому в нашем случае ждем морозов», — рассказал он.

Другая ситуация в Белогоровке, где, по словам Гайдая, украинские военные отбивают ежедневные атаки. «В Белогоровку пытаются прорваться и захватить, но уже несколько недель ничего не получается у российско-оккупационных войск», — подчеркнул он.

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Глава ОВА добавил, что российские силы подтягивают еще больше резервов.

«Кого там только уже не фиксируем: это и кадыровцы, это и регулярные войска, это и свежемобилизованные, это и так называемые вагнеровские зеки, это и мобилизованные в Донецкой и Луганской областях», — перечислил он.

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Люди
Сергей Гайдай
Места
Сватово Луганская область Кременная Белогоровка

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