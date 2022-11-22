Армія РФ обстріляла Донецьку область РСЗВ, мінометами, ракетами та артилерією

Правоохоронці задокументували 29 військових злочинів армії РФ на Донеччині за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріли є поранені та загиблі мирні жителі.



Окупанти атакували 17 населених пунктів регіону. Обстріляні ними минулої доби Бахмут, Краматорськ, Курахове, смт Велика Новосілка, Очеретине, Північне, села Кам’янка, Веселе, Водяне, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Максимільянівка, Георгіївка, Карлівка, Петрівка.

Російські війська атакували регіон РСЗВ «Град», «Ураган», артилерією, мінометами та ракетами. Пошкоджено снарядами РФ 4 житлові будинки, АЗС та автосалон.

«Зафіксовано чотири ракетних удари по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали», – розповіли поліцейські.

Також повідомляється, що з РСЗВ «Град» російські війська атакували село Георгіївка Мар'їнської громади, вбили там людину. Від артилерійських обстрілів загинули громадяни у Кураховому та селі Петрівка Торецької громади.

Крім того, в поліції повідомили, що обстріли не припиняються в Бахмуті. Внаслідок ворожих атак загинули та травмувалися мирні жителі, пошкоджено два приватні будинки. Є поранені у Максимільянівці та Авдіївці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 92 особи, з початку обов'язкової евакуації понад 30 800 осіб, у тому числі 4646 дітей, 1882 людей з інвалідністю.

Раніше голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив, що дощова погода заважає Збройним силам України швидше просуватися у напрямку захоплених силами РФ міст Сватове та Кремінна.