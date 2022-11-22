Еврокомиссия предоставит Украине €2,5 миллиарда

Европейская комиссия выделила Украине €2,5 миллиарда макрофинансовой помощи. Об этом в Twitter сообщила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Мы планируем €18 миллиардов на 2023 год, при этом финансирование будет выплачиваться регулярно. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, ведущего к успешной реконструкции», — написала она.



Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз будет поддерживать Украину столько сколько потребуется.

21 ноября, напомним, Парламентская ассамблея НАТО признала Россию «государством-террористом», также призвала создать специальный международный трибунал.