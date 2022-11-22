Єврокомісія виділяє Україні €2,5 млрд макрофінансової допомоги

Європейська комісія виділила Україні €2,5 мільярди макрофінансової допомоги. Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.



«Ми плануємо €18 мільярдів на 2023 рік, при цьому фінансування виплачуватиметься регулярно. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, яке веде до успішної реконструкції», — написала вона.



Крім того, Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що Європейський Союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

21 листопада, нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО визнала Росію «державою-терористом», також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.