Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в Telegram.



«Рассмотрели три ключевых вопроса. Первое – обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье – обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы. Она не будет легкой прогулкой, но мы обязательно выстоим, и победа будет за нами», — написал Зеленский.

Ранее президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделила Украине €2,5 миллиарда макрофинансовой помощи.