Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.



«Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами», — написав Зеленський.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС виділила Україні €2,5 мільярда макрофінансової допомоги.