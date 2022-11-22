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Торецк и Часов Яр — под обстрелом, есть раненые

22 ноября 2022, 15:19

Торецк и Часов Яр — под обстрелом, есть раненые

Донецкая область. Фото: ОВА Донецкая область. Фото: ОВА

Торецк и Часов Яр — под обстрелами со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в Часов Яре зафиксированы два «прилета» в микрорайон Восточный: ранены два человека, повреждены четыре дома.

«В Торецке — прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв», — проинформировал Кириленко.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что от российских обстрелов за минувшие сутки погибли четыре мирных жителя области. Смерти людей зафиксированы в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке.

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