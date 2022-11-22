Торецьк та Часів Яр — під обстрілом, є поранені

Донецька область. Фото: ОВА

Торецьк та Часів Яр — під обстрілами з боку російських окупантів. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, у Часів Яру зафіксовано два «прильоти» у мікрорайон Східний: поранено двох людей, пошкоджено чотири будинки.



«У Торецьку — пряме влучення у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв», — поінформував Кириленко.

Раніше очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що від російських обстрілів за минулу добу загинули чотири мирні жителі області. Смерті людей зафіксовано у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці.



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