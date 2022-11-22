Взрывы в Севастополе: Оккупанты заявили об атаке дронов и работе ПВО

В оккупированном Севастополе вечером раздались громкие взрывы.



По сообщениям местных жителей, работает противовоздушная оборона. Звуки слышны в разных районах города. Также говорят о взрывах в районе Балаклавы.



«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев подтвердил работу ПВО.



«Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности. Никакие гражданские объекты не пострадали», — уверяет Развожаев.



Позже в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.