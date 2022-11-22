Вибухи в Севастополі: Окупанти заявили про атаку дронів та роботу ППО

22 листопада 2022, 18:50

Вибухи в Севастополі: Окупанти заявили про атаку дронів та роботу ППО

В окупованому Севастополі ввечері пролунали гучні вибухи.

За повідомленнями місцевих мешканців, працює протиповітряна оборона. Звуки чути у різних районах міста. Також говорять про вибухи у районі Балаклави.

«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив роботу ППО.

«Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Усі сили та служби перебувають у бойовій готовності. Жодні цивільні об'єкти не постраждали», — запевняє Развожаєв.

Пізніше у Севастополі припинили рух морського пасажирського транспорту.

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