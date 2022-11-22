Вибухи в Севастополі: Окупанти заявили про атаку дронів та роботу ППО

В окупованому Севастополі ввечері пролунали гучні вибухи.



За повідомленнями місцевих мешканців, працює протиповітряна оборона. Звуки чути у різних районах міста. Також говорять про вибухи у районі Балаклави.



«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив роботу ППО.



«Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Усі сили та служби перебувають у бойовій готовності. Жодні цивільні об'єкти не постраждали», — запевняє Развожаєв.



Пізніше у Севастополі припинили рух морського пасажирського транспорту.