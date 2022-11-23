На Донетчине от обстрелов погиб житель Бахмута, еще восемь человек ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Бахмуте. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Еще восемь гражданских получили ранения: шесть — в Бахмуте, двое — в Часов Яре.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 1221 мирный житель. 2628 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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