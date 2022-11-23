На Донеччині від обстрілів загинув житель Бахмута, ще восьмеро людей поранено

23 листопада 2022, 08:16

На Донеччині від обстрілів загинув житель Бахмута, ще восьмеро людей поранено

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ще вісім цивільних зазнали поранень: шість — у Бахмуті, двоє — у Часів Ярі.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинув 1221 мирний житель. 2628 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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