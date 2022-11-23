В мэрии Северодонецка разрабатывают план восстановления города — Стрюк

Оставшимся в оккупированном Северодонецке жителям все громче слышно эхо боев, к ним поступает все больше информации о продвижении ВСУ. Об этом сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк.



Также он расскакзал, что власть сейчас разрабатывает план восстановления города, готовится к возвращению, а также создает резервы оборудования и спецтехники, и формирует бригады ремонтников.

Стрюк к тому же рассказал о продолжающихся переговорах с международными донорами о помощи в восстановлении Северодонецка, где обстрелами повреждены 90% жилого фонда, а 60% домов непригодны для проживания. Кроме того, в мэрии сообщили, что местная электросеть разрушена на 60-70%, система водоснабжения – на 50%, канализация критически повреждена в нескольких местах, то есть необходима ревизия всего коллектора. В городе не работают очистные сооружения, которые также нужно ремонтировать.

«К зиме оккупанты город не подготовили – пытались отремонтировать одно общежитие, где хотели собрать приближенное окружение, но успеха не добились», — отметил мэр Северодонецка.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что российские силы ночью вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Лиманской общины.