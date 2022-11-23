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Где на фронте российские силы вели обстрелы, рассказал глава Донетчины

23 ноября 2022, 10:10

Где на фронте российские силы вели обстрелы, рассказал глава Донетчины

В Донецкой области российские силы ночью вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Лиманской громады. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко рассказал о зафиксированных повреждениях. В частности, на Донецком направлении в результате обстрела повреждены четыре дома в Кураховке Кураховской громады и один дом в Александрополе Марьинской громады.

«Также под огнем — Марьинка, село Константиновка и окрестности Очеретинской громады. В Авдеевке ночь прошла относительно спокойно: единичные "прилеты" по старой части города, без пострадавших. На Горловском направлении один человек погиб и шесть получили ранения в Бахмуте. В городе повреждены две многоэтажки и  одно админздание», — сообщил руководитель ОВА.

Он добавил, что единичные обстрелы зафиксированы у Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской громаде и в окрестностях Торецкой и Часовоярской громад.

«На Лисичанском направлении было громко в Торском и Заречном Лиманской громады и в окрестностях Северска», — отметил Кириленко.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель, еще восемь человек ранены.

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