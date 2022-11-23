У мерії Сєвєродонецька розробляють план відновлення міста — Стрюк

Жителям, які залишилися в окупованому Сєвєродонецьку, все голосніше чути звуки боїв, до них надходить все більше інформації про просування ЗСУ. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.



Також він розповів, що влада зараз розробляє план відновлення міста, готується до повернення, а також створює резерви обладнання та спецтехніки та формує бригади ремонтників.

Стрюк до того ж розповів про переговори з міжнародними донорами про допомогу у відновленні Сєвєродонецька, де обстрілами пошкоджено 90% житлового фонду, а 60% будинків непридатні для проживання. Крім того, у мерії повідомили, що місцева електромережа зруйнована на 60-70%, система водопостачання – на 50%, каналізація критично пошкоджена у кількох місцях, тобто необхідна ревізія всього колектора. У місті не працюють очисні споруди, їх також потрібно ремонтувати.

«До зими окупанти місто не підготували – намагалися відремонтувати один гуртожиток, де хотіли зібрати наближене до себе оточення, але успіху не досягли», — зазначив мер Сєвєродонецька.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що російські сили вночі вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Лиманської громади.